Reuters заявила о борьбе России и саудитов за рынок нефти в КНР

Россия и Саудовская Аравия ведут ожесточенную борьбу за статус крупнейшего поставщика нефти в Китай. Об этом пишет Reuters. КНР остается одной из немногих стран, увеличивших закупки сырья во время коронавирусной пандемии. В связи с этим, полагают эксперты, ближайшее время борьба за этот рынок сбыта нефти только усилится.

В 2016-2018 годах Россия поставляла нефти в КНР больше, чем другие страны. Так, например, в 2018-м она поставила 71,49 млн тонн нефти, а годовые поставки выросли сразу на 20%. В 2019 году поставки российской нефти в Китай увеличились на 9% до 77,64 млн тонн, но Россия не смогла удержать лидерство. Саудиты в свою очередь нарастили экспорт нефти в Китай сразу в 1,5 раза до 83,32 млн тонн.

«Похоже, что Россия обойдет Саудовскую Аравию, чтобы занять первое место в этом году. Однако пока соперники идут нос к носу и не ясно, кто в конце концов станет победителем», – отмечает аналитик Vortexa Серена Хуан.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 20.11.20

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