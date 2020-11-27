На Гавайях нашли огромные резервуары с пресной водой

Ученые долго не могли объяснить, почему в водоносных горизонтах на Гавайях так мало пресной воды. Оказалось, все дело в пресноводных реках под поверхностью земли, которые уносят воду в океан.

Ученые сумели выяснить, куда уходит пресная вода из водоносных горизонтов на Гавайских островах. Над этой загадкой они бились долгие годы, оказалось, что на разной глубине в толще островов, между базальтовыми плитами существуют подземные реки, которые выходят в океан под его поверхностью.

Основной объем пресной воды на Гавайских островах добывают из водоносных горизонтов,которые насыщаются водой во время дождей. Однако недавние исследования показали, что в этих горизонтах значительно меньше воды, чем показывают расчеты – в водоносный горизонт поступает больше воды, чем он на самом деле удерживает.

Ученые воспользовались прибором, который оценивает соленость воды за счет ее электропроводности и совершили поход на катере вдоль побережья одного из островов. Исследователи пришли к выводу, что между базальтовых слоев внутри острова текут крупные реки с пресной водой, а общий объем воды в них составляет порядка 3,5 кубических километров, пишет «Популярная механика».

Москва, Иван Гридин

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