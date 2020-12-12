В США разгадали шифр известного маньяка Зодиака

Команда дешифраторов смогла прочесть записку, отправленную серийным убийцей, известным как Зодиак. Об этом сообщает San Francisco Chronicle – издание, которое получило письмо от маньяка 51 год назад.

Зодиак орудовал в США в 1968-1969 годах. По заявлению самого убийцы, его жертвами стали 37 человек. Он прославился тем, что отправлял в газеты зашифрованные послания, к которым прикладывал окровавленные обрывки одежды убитых им людей.

Следователи так и не смогли вычислить маньяка. Дело до сих пор открыто, расследование проводят сотрудники ФБР.

Над расшифровыванием записок убийцы трудятся не только правоохранители, но и частные эксперты. Команда специалистов из США, Австралии и Бельгии смогла прочесть одного из посланий.

«Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня…", – гласит тест. В San Francisco Chronicle уточнили, что это второй из четырех шифров Зодиака, который удалось разгадать.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

Сан-Франциско. Другие новости 12.12.20

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