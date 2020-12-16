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NewDayNews.ru

Среда, 16 декабря 2020, 12:08 мск

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Еврокомиссия внесла «ВКонтакте» и Telegram в список пиратских ресурсов

Еврокомиссия (ЕК) внесла социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в список сайтов с пиратским контентом. В нем предусмотрено пять категорий: поставщики онлайн-услуг, платформы электронной коммерции, интернет-аптеки, физические торговые площадки и проблемные социальные сети.

«Заинтересованные стороны сообщают о недостаточных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях», – цитирует РИА «Новости» отчёт ЕК. «ВКонтакте» и Telegram попали в «список наблюдения в связи с контрафактом и пиратством». Между тем, в документе отсутствует официальный комментарий компании, в котором говорится, что пиратский контент удаляется в течение 24 часов после жалобы.

«ВКонтакте» попала в список, так как «пользователи могут получить доступ к фильмам, книгам и телешоу через встроенный проигрыватель, а функция поиска позволяет легко находить контент, нарушающий авторские права». В соцсети заявили, что удивлены внесением в такой список, так как ресурс «много лет взаимодействует с правообладателями по самым разным направлениям»

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 16.12.20

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