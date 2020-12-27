Теперь с 12 лет: Китай понизил возраст для уголовной ответственности

В Китае понижен с 14 до 12 лет возраст наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления. Такое решение принято в целях борьбы с детской преступностью, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Предполагается, что поправка вступит в силу 1 марта. На данный момент в Китае уголовная ответственность наступает в 16 лет, а подростки от 14 до 16 лет могут нести уголовное наказание за предумышленное убийство, изнасилование и ограбление.

Пекин, Светлана Антонова

Пекин. Другие новости 27.12.20

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