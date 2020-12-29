российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 декабря 2020, 12:00 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Япония поделилась с США данными против Китая

Правительство Японии тайно передало властям США и Британии данные о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, чтобы Вашингтон мог обвинить Пекин в нарушении прав человека с последующим введением санкций. Об этом заявляет Kyodo со ссылкой на источники.

По их данным, Токио предоставил разведывательную информацию о Синьцзян-Уйгурском автономном районе при условии, что Вашингтон и Лондон не будут публично ссылаться на источник этих данных.

Агентство, полагает, что передача сведений укрепит сотрудничество Японии и альянса, в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как отмечает издание, Токио официально не входит в эту структуру, однако предоставляет ей собственные разведывательные данные.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 29.12.20

Север Италии засыпало снегом. / Восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили по 5 доз антиковидной вакцины. / 23 постояльца дома престарелых в Бельгии умерли, заразившись ковидом от Санта-Клауса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

В Китае посадили в тюрьму журналистку, рассказавшую о коронавирусе

США потратят $290 млн на антироссийскую пропаганду

Теперь с 12 лет: Китай понизил возраст для уголовной ответственности

Трутнев предложил взимать плату с компаний за наем иностранных работников

Ученые обнаружили на Луне более 100 тысяч ранее неизвестных кратеров

В Китае целый мегаполис протестируют на коронавирус

Китайская экспансия на Балканах: Пекин вытесняет Россию

НАТО намерено адаптироваться к «постоянно агрессивной России»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Китай,