Япония поделилась с США данными против Китая

Правительство Японии тайно передало властям США и Британии данные о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, чтобы Вашингтон мог обвинить Пекин в нарушении прав человека с последующим введением санкций. Об этом заявляет Kyodo со ссылкой на источники.

По их данным, Токио предоставил разведывательную информацию о Синьцзян-Уйгурском автономном районе при условии, что Вашингтон и Лондон не будут публично ссылаться на источник этих данных.

Агентство, полагает, что передача сведений укрепит сотрудничество Японии и альянса, в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как отмечает издание, Токио официально не входит в эту структуру, однако предоставляет ей собственные разведывательные данные.

Токио, Иван Гридин

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