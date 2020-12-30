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Среда, 30 декабря 2020, 16:08 мск

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В аэропорту Йемена произошла серия взрывов

В Йемене в аэропорту Адена произошла серия взрывов в момент прибытия самолёта с членами нового правительства страны, сообщает Al Arabiya. В результате атаки многие получили ранения, есть погибшие. По данным телеканала, было три взрыва. Они случились, когда чиновники выходили из самолёта.

Отмечается, что члены кабмина не пострадали. Их в спешке доставили в правительственный дворец. По предварительным данным, погибли 5 человек.

Предположительно, аэродром был обстрелян из минометов. Снаряды разорвались вблизи самолета. По другим данным, жертв и пострадавших много больше. Мины попали в зал прилета, в результате чего возник пожар. Чиновники в тот момент выходили из самолета и были в относительно безопасной зоне.

Аден, Иван Гридин

Аден. Другие новости 30.12.20

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