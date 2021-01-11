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Понедельник, 11 января 2021, 11:35 мск

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Швеция встревожена из-за действий США в отношении «Северного потока – 2»

Победа Джо Байдена на выборах президента США может обернуться эскалацией газовой войны в непосредственной близости от Швеции. Об этом пишет Svenska Dagbladet.

По данным издания, Байден – более жесткий противник российских газовых проектов в Балтийском море, чем Трамп. Он якобы намеревается навязать Евросоюзу покупку американского газа взамен российского.

Трубоукладчики компании Allseas Group (Швейцария) уже были на широте побережья шведской провинции Сконе и датского острова Борнхольм. Они рассчитывали завершить работу по прокладке участка «Северного потока 2» примерно за 20 дней, однако этим планам помешали санкции США.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 11.01.21

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