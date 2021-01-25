Глава МИД Венгрии сказал о бесполезности Брюсселя при оперативной реакции на пандемию

Налаженное сотрудничество между странами – членами Европейского союза позволило им оперативно и эффективно решить многие проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, не обращаясь за помощью к брюссельским институтам. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает РБК.

Он отметил, что реакция на кризис со стороны властей отдельных государств была значительно быстрее и эффективнее, чем реакция со стороны общеевропейского центра. «Очень важными оказались контакты между странами внутри ЕС, ведь многие проблемы были решены именно на основе сотрудничества правительств, а не на основе решений под эгидой Брюсселя», – пояснил Сийярто.

Будапешт, Иван Гридин

Будапешт. Другие новости 25.01.21

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