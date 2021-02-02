Вице-адмирал призвал покончить с заходом американских кораблей в Черное море

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал ответить на заходы американских военных кораблей в Черное море. «Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить всё, что захочется? На Тихоокеанском флоте США внаглую влезли в территориальные воды. Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность? Конечно, не надо развязывать войну. Но за такие вещи на улицах говорят: пойдем поговорим», – заявил Святашов 1 февраля в беседе с НСН.

По его словам, методы, которые должны предотвратить угрозу со стороны иностранного флота имеются. В качестве одного из них он назвал радиоэлектронную борьбу.

Напомним, на прошлой неделе в акваторию Черного моря вошел американский эсминец «Дональд Кук», после чего его стал сопровождать эсминец «Портер». 1 февраля США опубликовали кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук». Несколько позже фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел пуски ракет в рамках учений по уничтожению корабля условного противника.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.21

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