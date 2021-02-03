Ученые заявили о потеплении на Земле из-за локдаунов

Американские ученые установили, что локдауны, которые власти разных стран вводили из-за пандемии коронавируса, привели к нагреванию поверхности Земли в 2020 году. Об этом сообщается в статье, опубликованном на портале PhYs.org.

По данным Специалистов Национального центра атмосферных исследований (NCAR), из-за сокращения выбросов аэрозолей большая часть солнечного тепла достигла планеты. Обычно из-за аэрозолей в верхних слоях атмосферы облака становятся более плотными и отражают тепло от Солнца обратно в космос.

Температура над некоторыми частями земной поверхности весной 2020 года была примерно на 0,1-0,3 градуса Цельсия выше, чем можно было бы ожидать. «Этот эффект был наиболее выражен в регионах, которые обычно связаны со значительными выбросами аэрозолей, причем потепление достигло примерно 0,7 градуса F (0,37 С) на большей части территории Соединенных Штатов и России», – говорится в публикации.

Выбросы аэрозолей имеют не такой долговременный эффект на земной климат, как парниковые газы, пояснил ведущий автор исследования Эндрю Геттельман. Долгосрочное воздействие пандемии может заключаться в незначительном замедлении изменения климата из-за снижения выбросов углекислого газа, который сохраняется в атмосфере на протяжении десятилетий и оказывает более постепенное влияние.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.02.21

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