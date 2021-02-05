Запасы газа в хранилищах Европы достигли 5-летнего минимума

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже половинных значений от их полной вместимости, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Так, по данным на утро 4 февраля, ПХГ Европы были заполнены в среднем на 49,83%. При этом в Германии, которая является главным местом размещения хранилищ в Европе, запасы снизились до 42,44%, во Франции – до 39,65%. На Украине, которая тоже транслирует данные в GIE, запасы находятся на уровне 52%. Текущий уровень запасов в ЕС на 2,77% ниже среднего показателя за последние 5 лет.

Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы – голландской TTF – с начала февраля легла на «полку» $225-227 за тысячу кубометров после $257 в среднем за январь, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.21

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