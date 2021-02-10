Акционеры Boeing обвинили компанию во лжи после катастроф 737 MAX

Акционеры Boeing утверждают, что совет директоров и генеральный директор компании организовали и приняли участие в вводящей в заблуждение PR-кампании после двух катастроф самолётов Boeing 737 MAX. Кроме того, совет директоров компании не смог «бросить вызов» на тот момент генеральному директору Деннису Мюиллинбергу. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Совет директоров якобы проигнорировал предупреждения в отношении 737 MAX, не разработал собственные инструменты для оценки безопасности и должным образом не возложил на теперь уже экс-гендиректора Денниса Мюиленберга ответственность за лоббирование и PR-кампанию, которую он организовал. Целью кампании было дать отпор критике в адрес самолёта и недостаткам его конструкции. Такие данные содержатся в материалах суда.

Акционеры считают, что руководство авиастроительной корпорации пыталось отвлечь внимание от катастрофы и переложить вину. Для этого топ-менеджеры рассказывали, что у компании «надежные и хорошо отработанные механизмы» оценки 737 MAX, что в итоге привело ко второй катастрофе.

В исковом заявлении указано, что вместо того, чтобы привлечь Мюиленберга к ответственности после первой катастрофы и его решения о продолжении эксплуатации самолетов, вместо отказа от нее до выяснения причин крушения, совет директоров, включая, гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун, публично выступил в его защиту.

Из материалов суда также следует, что совет продолжал действовать недобросовестно, когда решил не увольнять Мюиленберга, чтобы сохранить его заработок в 38 млн долларов за счёт бонусов. Вместо этого совет директоров позволил ему спокойно уйти на пенсию.

Как писал «Новый День», полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года у побережья Индонезии разбился Boeing 737 MAX компании Lion Air. Тогда жертвами катастрофы стали 189 человек. 10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, рухнул через несколько минут после взлета в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и ЕС.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.02.21

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