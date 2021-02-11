Россия призвала США прекратить «бряцание оружием» в Черном море

Россия призвала США «прекратить безрассудное бряцание оружием» в связи с маневрами американских кораблей в Черном море. Призыв опубликовало на своей странице в Twitter российское посольство в Вашингтоне.

«Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве. Похоже, американскому Шестому флоту не терпится найти врага в Черном море. Он отчаянно ищет предлог – теперь открыто, под прикрытием военных учений – для наращивания своего присутствия в регионе», – заявили дипломаты.

Ранее пресс-служба Шестого флота ВМС США уведомила, что корабли ВМС США и Турции при поддержке двух турецких истребителей F-16 провели над акваторией Черного моря совместные учения. В ходе маневров были отработаны поиск и обнаружение субмарины условного противника. В учениях были задействованы американские эсминцы Porter и Donald Cook, морской патрульный самолет Poseidon, турецкие фрегаты Oruc Reis и Turgutreis, два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

Москва, Иван Гридин

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