Глава Китая счел катастрофой конфронтацию между США и КНР

Конфликт межу США и Китаем станет катастрофой для всего мира. В связи с этим обеим сторонам следует возобновить диалог. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом, передает SCNP.

«Сотрудничество – единственно правильный выбор для двух народов. Сотрудничество может помочь нашим странам и всему миру достичь больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет катастрофой», – сказал глава Китая.

По его словам, взгляды Вашингтона и Пекина различны по целому ряду вопросов, однако сторонам следует сохранять уважительное отношение друг к другу и делать попытки по поиску компромиссов.

Ранее декан института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун предрек США упадок по сценарию распада Британской империи. По его словам, в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются наиболее важными для США, но при этом они становятся все более враждебными.

Противостояние между США и Китаем вышло на новый уровень при президенте Дональде Трампе, который объявил о торговой войне. В результате Вашингтон ввел ряд пошлин на китайские товары, Пекин ответил зеркально. Помимо этого, Трамп неоднократно заявлял об ответственности Китая за возникновение пандемии коронавирусной инфекции и призывал ООН наказать КНР за появление Covid-19.

Как писал «Новый День», по данным ООН в 2020 году наибольшее число прямых инвестиций из других стран удалось привлечь Китаю – по сравнению с 2019 годом их объем увеличился на 4%, до $163 млрд. В результате Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США ($134 млрд). По данным Forbes, Китай сместил США с позиции лидера по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций впервые в истории.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 11.02.21

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