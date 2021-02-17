Президент Египта призвал женщин прекратить рожать

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал граждан снизить рождаемость. По его словам, стране грозит перенаселение, уже сейчас половина египтян живут в трущобах.

Ежегодно население Египта прибавляется на 2,4 млн человека. Власти хотят снизить этот показатель до 400 тысяч, передает Egypt Today. На данный момент в стране живут более 101 млн человек. По этому показателю Египет является первым среди арабских государств.

«Зачем вам ребенок, которого вы не можете прокормить и не знаете, как его устроить на работу? В результате 50% живут в трущобах», – заявил глава государства в ходе торжественного открытия ряда медицинских объектов в провинции Исмаилия.

Египетский президент подчеркнул, что перенаселение – это вопрос национальной безопасности. Если ситуация не изменится, граждане не смогут ощутить на себе влияние общенациональных проектов, направленных на улучшение качества жизни.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 17.02.21

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