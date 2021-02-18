Премьер Грузии ушел в отставку из-за ареста оппозиционного политика

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария решил уйти в отставку. Об этом он заявил на брифинге. «Я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны», – цитирует его слова «Первый канал» Грузии. По его словам, разногласия в команде являются риском для будущего экономического развития страны и преодоления кризисов.

Разногласия появились из-за ареста оппозиционного политика, лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия. Данная партия основана Михаилом Саакашвили и была правящей в период его руководства страной, но после бегства Саакашвили перешла в оппозицию.

Ники Мелия является фигуранткой дела о беспорядках в Тбилиси, которые состоялись 20 июня 2019 года. Поводом для массовых протестов тогда стало участие депутата российской Госдумы Сергея Гаварилова в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов стал председателем и вел заседание на русском языке. Это вызвало большое недовольство оппозиции, которая в итоге и организовала протесты. Тогда в ходе беспорядков в Тбилиси пострадали несколько сотен человек.

Теперь Нико Мелия обвиняют в организации «группового насилия» во время акции протеста и «попытке штурма парламента», сообщают «Новости-Грузия».

Тбилиси, Иван Гридин

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