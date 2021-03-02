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Вторник, 2 марта 2021, 08:26 мск

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Германия обсудит с США отмену санкций против «Северного потока – 2»

Фото: nord-stream2.com

Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» с новой администрацией президента США. Такой ответ правительство Германии дало на запрос фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге. Документ опубликован на официальном сайте парламента.

На сегодняшний день США и ФРГ согласовали проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС. «Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США», – говорится в ответе. В правительстве также подчеркнули, что введенные американцами санкции являются вмешательством в европейский суверенитет.

Сейчас строительство «Северного потока – 2» закончено более чем на 90%. Оно было приостановлено в конце 2019 года после того, как Вашингтон ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве. В результате швейцарская компания Allseas отвела свои суда-трубоукладчики, а стройка была заморожена.

США заявляют, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы. С конца 2019 года Вашингтон несколько раз расширял санкции, направленные против строительства газопровода. Последний раз, в феврале этого года. Так, под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода, и его собственник компания КВТ-РУС.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 01.03.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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