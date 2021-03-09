Экоактивисты США обвинили российских мидий в цветении Великих озер

Защитники окружающей среды из США выступили с обвинениями в адрес России. По мнению экоактивистов, именно из-за РФ Великие озера поросли водорослями. Об этом пишет Daily Mail.

Экологическая проблема возникла после того, как в США появились мидии Квасе. Американцы уверены, что агрессивные двустворчатые моллюски были завезены из южной части России или Украины, откуда распространились в Северную Америку, Канаду, Великобританию и Европу, вытеснив другие виды.

В результате вода в Великих озерах была загрязнена, водоросли зацвели, а рыба погибла. То есть российские мидии, по словам защитников природы, буквально задушили американские водоемы.

Исследователи пришли к выводу, что мидии полностью изменили химический состав озер. Власти США оценили ущерб, нанесенный двустворчатыми моллюсками, в 500 млн долларов в год.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.03.21

Создатели «Спутника V» потребовали извинений от европейского регулятора. / В Мексике в акции феминисток пострадали более 60 сотрудниц полиции. / В конгрессе США оценили возможности российской С-400 «Триумф». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»