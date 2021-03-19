Китай и США разругались на встрече в Аляске

США и Китай обвинили друг друга в нарушениях на переговорах на Аляске

Делегация из КНР нарушила протокол во время переговоров в Анкоридже (штат Аляска) и прибыла на них с расчетом на «игру на публику». Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации, передает Politico.

США в Анкоридже представляли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а со стороны Китая присутствовали глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Ван И.

«Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела», – сказал представитель администрации, добавив, что представители КНР нарушили протокол, превысив время выступления. В администрации заявили, что договаривались о коротких двухминутных заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника.

По данным Reuters, во время встречи Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на США «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность».

В ответ Ян Цзечи заявил, что в США нарушаются права человека, а чернокожих американцев «убивают». Кроме того он предостерег США от вмешательства во внутренние дела Китая.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.03.21

Часть Франции, в том числе столичный регион, ушла на четырехнедельный карантин. / Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину от AstraZeneca безопасной и эффективной. / США вновь добиваются прекращения строительства «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»