В Японии произошло мощное землетрясение

У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущали жители Токио. Объявлено предупреждение о цунами.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 60 км, сообщили в Японском метеорологическом агентстве. Подземные толчки были зафиксированы у побережья японского острова Хонсю вблизи префектуры Мияги.
Японское правительство создало кризисный штаб. Возможно образование цунами, высота волн у берегов Мияги может достигать одного метра.
В компании Japan Atomic Power Company заявили, что не выявили сбоев в работе АЭС «Токай-2», передает РИА «Новости».
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 20.03.21
На Кубе упал метеорит. / На границе США и Мексики содержатся тысячи детей-нелегалов без родителей. / Изменения климата сделают Арктику зеленой и цветущей. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube