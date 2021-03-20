В Японии произошло мощное землетрясение

У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущали жители Токио. Объявлено предупреждение о цунами.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 60 км, сообщили в Японском метеорологическом агентстве. Подземные толчки были зафиксированы у побережья японского острова Хонсю вблизи префектуры Мияги.

Японское правительство создало кризисный штаб. Возможно образование цунами, высота волн у берегов Мияги может достигать одного метра.

В компании Japan Atomic Power Company заявили, что не выявили сбоев в работе АЭС «Токай-2», передает РИА «Новости».

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 20.03.21

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