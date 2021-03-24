США обсудят с МИД Германии «Северный поток – 2»

Вашингтон выступает против запуска «Северного потока – 2», напомнил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с главой МИД Германии Хайко Маасом.
«Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток – 2», – сообщили в пресс-службе госдепа.
Как писал «Новый День», в рамках разногласий с США по поводу строительства газопровода из России в Европу Германия хочет выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Власти ФРГ рассчитывают, что американская риторика в отношении проекта по строительству трубопровода изменится.
На сегодняшний день газопровод готов на 95%. При успешном стечении обстоятельств, проект может быть завершен к сентябрю. «Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе для США», – сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.
Другой дипломат отметил, что Берлин рассчитывает на понимание Вашингтона в решении вопроса. Некоторые чиновники нынешней администрации США призывают рассмотреть возможность ослабления давления и продумать, как можно использовать проект в будущем в случае кризисов.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 24.03.21
В Суэцком канале образовались пробки из-за севшего на мель контейнеровоза. / Ученые нашли в организме человека более 50 новых химических веществ. / «Временно»: министр спорта РФ лишился поста президента Международной федерации студенческого спорта. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube