США обсудят с МИД Германии «Северный поток – 2»

Вашингтон выступает против запуска «Северного потока – 2», напомнил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток – 2», – сообщили в пресс-службе госдепа.

Как писал «Новый День», в рамках разногласий с США по поводу строительства газопровода из России в Европу Германия хочет выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Власти ФРГ рассчитывают, что американская риторика в отношении проекта по строительству трубопровода изменится.

На сегодняшний день газопровод готов на 95%. При успешном стечении обстоятельств, проект может быть завершен к сентябрю. «Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе для США», – сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.

Другой дипломат отметил, что Берлин рассчитывает на понимание Вашингтона в решении вопроса. Некоторые чиновники нынешней администрации США призывают рассмотреть возможность ослабления давления и продумать, как можно использовать проект в будущем в случае кризисов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.03.21

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