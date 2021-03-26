Железнодорожная катастрофа в Египте: погибли более 30 человек, десятки раненых (ФОТО, ВИДЕО)

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате происшествия погибли 32 человека и 66 получили ранения. Об этом сообщает портала Youm7 со ссылкой на минздрав страны. Ранее агентство Reuters сообщило о не менее 50 пострадавших.

Катастрофа произошла в районе города Тахта в провинции Сохаг в центре страны.

По данным минздрава, на место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, раненые доставлены в местные больницы.

В результате столкновения поездов с рельсов сошли три пассажирских вагона. Один из них перевернулся, два вагона получения серьезные повреждения.

Министр здравоохранения и народонаселения Египта отправился в провинцию Сохаг, чтобы проконтролировать оказание раненым всей необходимой медицинской помощи. Также министр распорядился отправить в провинцию медицинские бригады всех специальностей.

О возможных причинах столкновения поездов пока не сообщается. Прокуратура начала расследование по факту катастрофы.

В Египте одна из старейших и крупнейших железнодорожных сетей на Африканском континенте, и аварии, приводящие к человеческим жертвам, происходят нередко.

Обновлено. По последним данным минздрава, число пострадавших выросло до 84 человек.

Каир, Наталья Петрова

Каир. Другие новости 26.03.21

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