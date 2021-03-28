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Воскресенье, 28 марта 2021, 14:18 мск

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В Белоруссии на акциях протеста задержали около 250 человек

Архив, фото: Reuters

В Белоруссии в ходе акций протеста в субботу, 27 марта, были задержаны 245 человек. Об этом информирует правозащитный центр «Весна». Список задержанных опубликован на сайте организации.

Большинство задержаний – более 220 – было в Минске. Милиция задерживала протестующих также в Бресте, Гомеле, Солигорске, Могилеве, Барановичах и других городах.

Между тем МВД Белоруссии накануне заявляло, что в стране «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». По данным ведомства, в Минске собирались «малочисленные группы с незарегистрированной символикой».

Позже пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова сообщила о более чем 100 задержанных – людей доставляли в милицию за «одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка».

В субботу в Минске и других белорусских городах вновь прошли несанкционированные акции протеста против президента Александра Лукашенко.

Протестные акции также прошли в стране 25 марта. По данным «Весны», на них также задержали около 250 человек, 176 из них в Минске.

Напомним, что в Белоруссии с августа 2020 года продолжаются протесты против итогов президентских выборов. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция сочла результаты голосования сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Минск, Наталья Петрова

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