В Белоруссии автомобиль въехал в толпу людей

В Белоруссии автомобилист врезался в толпу и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло в Глуске Могилевской области накануне ночью. Несколько людей вышли из кафе, двое из них сели в машину и врезались в оставшихся, стоявших на тротуаре. В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован, сообщили в милиции.

После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия, началась погоня. В итоге иномарку удалось остановить в 10 км от Глуска.

За рулем находился ранее судимый 34-летний житель Бобруйска. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Выяснилось, что перед ЧП водитель вместе со знакомым отдыхал в заведении и поссорился с другими посетителями.

Минск, Зоя Осколкова

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