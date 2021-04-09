Пентагон не стал подтверждать данные об отправке кораблей в Черное море

Пентагон не стал подтверждать данные о том, что США намерены направить в Черное море военные корабли для поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Европейского командования Вооруженных сил США. «Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться», – приводит агентство заявление представителя ВС США.

Ранее о том, что в акваторию Черного моря были направлены корабли сообщил со ссылкой на официального представителя Минобороны США телеканал CNN. Представитель военного ведомства указал, что тем самым США хотят подать России «особый сигнал», что Вашингтон следит за ситуацией. На данный момент так же не известно уведомили ли Штаты Турцию о проходе проливов Босфор и Дарданеллы, как того требует Конвенция Монтрё.

Как писал «Новый День», ранее представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона «исчерпывающим образом изложила американской стороне то, что происходит».

Он также заявил, что на востоке Украины наблюдается «всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США». «В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее США заявили о готовности наладить диалог с Москвой по ситуации на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нэд Прайс. Он призвал Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта на востоке Украины.

Вашингтон также потребовал у Москвы объяснить стягивание войск к юго-западным границам России. Прайс отметил, что в США обеспокоены антиукраинской «растущей агрессией» со стороны России, в том числе наращиванием военного присутствия у границ.

Днем ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещение войск внутри страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. Войска перемещаются по территории страны для обеспечения ее надежной безопасности, заверил он.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.04.21

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