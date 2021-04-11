«Курс опасных провокаций»: в Европарламенте хотят новых санкций против России

Председатель ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций против России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья Алексея Навального, который отбывает срок в колонии. Об этом политик заявил в интервью медиагруппе Funke, которое цитирует РБК.

Как считает Вебер, Москва «продолжает курс опасных провокаций», а размещение российских войск в районе востока Украины – это испытание для Запада. «Ответ на этот вопрос должен быть ясным и твердым», – подчеркнул он.

Как отметил Вебер, ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство. «Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации. В таком случае дальнейшее строительство газопровода «Северный поток – 2» через Балтийское море больше не будет устойчивым», – пояснил Вебер.

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 11.04.21

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