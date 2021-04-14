Из-за глобального потепления миру грозит дефицит чипсов и картошки фри

Популярный сорт картофеля, из которого делают чипсы и фри, оказался под угрозой из-за изменений климата. Об этом сообщили американские фермеры.

Сорт «Рассет Бурбанк» произрастает в Северной Америке. Он отличается высоким содержанием крахмала и особенным вкусом при жарке, поэтому его предпочитают рестораны быстрого питания по всему миру.

Фермеры из штата Айдахо отметили, что из-за глобального потепления сокращается количество снега в горах, который идет на орошение посевов этого картофеля. В Министерстве сельского хозяйства США подтвердили опасения фермеров, сообщает портал YCC.

Как правило, хороший снежный покров устанавливается к апрелю и медленно тает в течение лета, обеспечивая запасы воды. Однако проведенное в 2018 году исследование показало, что с середины XX века снега в горах стало меньше на 15-30%.

Изменение оркужающих условий влияет не только на темы роста картофеля, но и на его вкусовые характеристики и внешний вид. Чтобы решить эту проблему, селекционеры разрабатывают гибридные сорта картофеля, которые будут более устойчивы к изменениям климата.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 14.04.21

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