В Египте ввели жесткий локдаун

Власти Египта ввели жесткий локдаун, чтобы обуздать распространение коронавируса. В стране с 6 мая на две недели закроют магазины, торговые центры и общепит, передает Reuters. В этот же период будут запрещены массовые собрания и концерты. Пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

О введении локдауна объявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули в специальном телеобращении к гражданам.

«Правительство глубоко обеспокоено тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении здоровья… Мы наблюдаем семейные очаги коронавируса , когда один человек заболевает, он заражает всю семью», – сказал Мадбули.

В последние недели число новых случаев коронавируса в Египте неуклонно растет, и власти предупредили о дальнейшем распространении инфекции во время празднования Рамадана, который заканчивается на следующей неделе.

Мадбули напомнил о необходимости носить маски в общественных местах, отметив, что власти уже оштрафовали 1,7 млн человек на 50 египетских фунтов (3,2 доллара США) за несоблюдение масочного режима.

Минздрав Египта сообщил о 1090 новых случаях заболевания и еще 60 смертельных исходах по состоянию на вторник, 4 мая. Эксперты говорят, что официальные цифры, вероятно, отражают лишь небольшую часть случаев Covid-19 в стране из-за относительно ограниченного тестирования.

Отметим, что с 27 апреля суточный прирост заболевших ковидом в Египте превышает 1 тыс. В марте этот показатель был вдвое меньше.

С начала пандемии в Египте коронавирус выявили у более чем 231 тыс. человек, скончались свыше 13,5 тыс. из них.

Каир, Наталья Петрова

Каир. Другие новости 05.05.21

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