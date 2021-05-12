С 1960 года люди изменили пятую часть поверхности Земли

Ученые проанализировали влияние человеческой деятельности на нашу планету и подсчитали, что люди изменили площадь поверхности Земли, равную территориям Африки и Европы вместе взятым. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

С 1960 года площадь вырубки лесов и превращения саванн в поля для выпаса скота и выращивание пищи достигла 43 млн квадратных километров, что в четыре раза больше, чем считалось ранее. С тех пор климат Земли нагрелся на 1,2°C.

При этом согласно Парижскому соглашению от 2015 года страны обязаны сдерживать нагревание планеты на уровне ниже 2°C. Идеальным назван показатель в 1,5°C. Деревья и лесная подстилка, особенно в тропиках, перерабатывают почти треть углеродного загрязнения, возникающего из-за человеческой деятельности. Таким образом, глобальные преобразования Земли – это дорога к провалу в решении экологических задач.

Изменение климата ведет к масштабным природным катаклизмам – мощным штормам и ураганам, лесным пожарам и повышению уровня мирового океана.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 12.05.21

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