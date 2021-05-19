В Германии коммунальщики нашли ведущий к банку подземный ход

В Германии рабочие, которые чинили тротуарную плитку, обнаружили туннель, ведущий к отделению банка. Об этом сообщает Der Spiegel.

Плитка на парковке в Шпенге просела в 14 мая. Специалисты городских служб решили, что прорвало трубу и отправили бригаду для устранения проблемы. Рабочие разобрали плитку и обнаружили подземный ход.

Выяснилось, что туннель ведет к отделению банка Volksbank. Длина подземного хода составляла порядка восьми метров, а ширина около метра. Туннель начинался из трансформаторной будки.

Представитель банка предположил, что преступники хотели совершить ограбление в выходной день, 23 мая, когда отделение будет закрыто для посетителей. Полиция проводит расследование.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 19.05.21

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