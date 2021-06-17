В Берлине 60 полицейских пострадали при выселении сквоттеров

В Берлине 60 правоохранителей получили ранения во время попытки выселения заброшенного дома, занятого леворадикалами. Об этом сообщается в твиттере городской полиции.

Коммунальные службы получили разрешение на проведение пожарной инспекции в здании по адресу Ригерштрассе 94. Когда к месту приехали полицейские и начали выставлять оцепление, в них полетели камни.

Радикалы забрались на крыши и забрасывали силовиков бутылками и камнями. Затем они подожгли мусор. «Наши спецназовцы отступили первыми и затребовали подкрепления. На данный момент около 60 наших коллег ранены», – говорится в сообщении.

По оценкам полиции, в здании находились около 200 человек в масках. После прибытия подкреплений акция протеста леворадикалов быстро завершилась.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 17.06.21

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