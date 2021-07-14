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NewDayNews.ru

Среда, 14 июля 2021, 11:54 мск

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В США одичавшие золотые рыбки захватили озеро

Фото: twitter.com/BurnsvilleMN

В американском штате Миннесота местные жители пожаловались на ухудшение качества воды в озере. Оказалось, что причиной стали выброшенные золотые рыбки, которые выросли до гигантских размеров и вытеснили других обитателей водоема.

О бедствии из-за золотых рыбок рассказали власти города Бернсвилл в твиттере. Мэрия обратилась к горожанам с просьбой не выпускать аквариумных рыбок в озера. «Они вырастают больше, чем вы можете себе представить, портят воду, засоряют дно и съедают растительность», – говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда золотые рыбки навредили экосистеме озера, передает The Washington Post. Так три года назад тревогу забили жители американского города Спокан. Там аквариумные рыбки настолько размножились, что нанесли ущерб популяции форели.

Как правило, в неволе золотые рыбки живут от 10 до 30 лет и вырастают до 15 см в длину. В естественных условиях продолжительность их жизни значительно увеличивается. Из-за неограниченного питания они могут вырастать до 48 см.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 14.07.21

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