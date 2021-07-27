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Вторник, 27 июля 2021, 12:20 мск

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В Германии пенсионер хранил в подвале танк, зенитку и торпеду

Жителя Германии судят за незаконное хранение оружия. В подвале дома пенсионера обнаружили танк времен Второй мировой войны, зенитную пушку, торпеду, штурмовые винтовки и пистолеты.

Как сообщает Die Welt, дом в северном городе Хейкендорф (земля Шлезвиг-Гольштейн) изначально обыскивали на предмет украденных нацистских произведений искусства. Следователи обнаружили целый арсенал оружия и даже танк «Пантера» без гусениц.

Адвокаты пенсионера утверждают, что орудия больше не функционируют, а танк был куплен на металлолом. Однако прокуроры предположили, что часть оружия и боеприпасов все еще может быть использована.

Подсудимому грозит штраф в размере 500 тысяч евро и условный срок. Его защита настаивает на том, чтобы снизить штраф в десять раз. Кроме того, мужчина должне найти новых хозяев для предметов своей коллекции. В частности, в приобретении танка уже заинтересован американский музей.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 27.07.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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