Британца задержали в Германии за «шпионаж в пользу Россию»

Гражданин Великобритании задержан в ФРГ по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила в среду Генпрокуратура Германии.

По ее информации, британец Дэвид С. был задержан 10 августа в Потсдаме сотрудниками Федерального управления уголовной полиции. В его доме в доме и на рабочем месте проведены обыски.

Задержанный подозревается в работе на иностранную секретную службу с ноября 2020 года.

«До своего ареста Дэвид С. работал местным сотрудником в посольстве Великобритании в Берлине. По крайней мере, один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные деньги», – заявили в немецкой Генпрокуратуре. Сумма не раскрывается.

Отмечается, что задержание подозреваемого является результатом совместного расследования властей Германии и Великобритании.

Сегодня британец будет доставлен к следственному судье Федерального суда, который примет решение о помещении подозреваемого под стражу, говорится в сообщении.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 11.08.21

«Имитация массовых нарушений»: Запад готовится не признать выборы в Госдуму. / В Белграде родился первый ребенок из замороженного эмбриона. / Киев отчитался о согласии 37 стран на участие в «Крымской платформе». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»