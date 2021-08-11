российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 августа 2021, 13:53 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Британца задержали в Германии за «шпионаж в пользу Россию»

Гражданин Великобритании задержан в ФРГ по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила в среду Генпрокуратура Германии.

По ее информации, британец Дэвид С. был задержан 10 августа в Потсдаме сотрудниками Федерального управления уголовной полиции. В его доме в доме и на рабочем месте проведены обыски.

Задержанный подозревается в работе на иностранную секретную службу с ноября 2020 года.

«До своего ареста Дэвид С. работал местным сотрудником в посольстве Великобритании в Берлине. По крайней мере, один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные деньги», – заявили в немецкой Генпрокуратуре. Сумма не раскрывается.

Отмечается, что задержание подозреваемого является результатом совместного расследования властей Германии и Великобритании.

Сегодня британец будет доставлен к следственному судье Федерального суда, который примет решение о помещении подозреваемого под стражу, говорится в сообщении.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 11.08.21

«Имитация массовых нарушений»: Запад готовится не признать выборы в Госдуму. / В Белграде родился первый ребенок из замороженного эмбриона. / Киев отчитался о согласии 37 стран на участие в «Крымской платформе». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

Трое россиян погибли при наводнениях в западной Германии

В Германии на химическом заводе прогремел взрыв

В Германии пенсионер хранил в подвале танк, зенитку и торпеду

В Кремле оценили соглашение США и Германии по «Северному потоку-2»

Ущерб от наводнения в Германии оценили в миллиарды евро

До 164 человек выросло число погибших при наводнении в Германии

В немецкой Баварии объявили ЧС из-за наводнения

В Бельгии наводнение стало причиной гибели 22 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия,