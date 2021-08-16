В Барселоне в гостинице прогремел взрыв

В гостинице Барселоны прогремел взрыв. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. В полиции не исключили версию теракта.
Как сообщает издание El Periodico, сильный взрыв произошел в отеле Petit Palace, расположенном рядом с рынком Бокерия. Полиция Каталонии в твиттере уточняет, что в результате ЧП никто серьезно не пострадал, конструкции здания не повреждены.
Территория отеля оцеплена, всех постояльцев эвакуировали. Правоохранители проводят расследование.
Следствие не считает произошедшее терактом, однако эта версия не исключается. В качестве основной причины рассматривается неосторожное обращение с пиротехникой.
Барселона, Зоя Осколкова
Барселона. Другие новости 16.08.21
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