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Понедельник, 16 августа 2021, 17:17 мск

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В Барселоне в гостинице прогремел взрыв

Фото: Pixabay

В гостинице Барселоны прогремел взрыв. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. В полиции не исключили версию теракта.

Как сообщает издание El Periodico, сильный взрыв произошел в отеле Petit Palace, расположенном рядом с рынком Бокерия. Полиция Каталонии в твиттере уточняет, что в результате ЧП никто серьезно не пострадал, конструкции здания не повреждены.

Территория отеля оцеплена, всех постояльцев эвакуировали. Правоохранители проводят расследование.

Следствие не считает произошедшее терактом, однако эта версия не исключается. В качестве основной причины рассматривается неосторожное обращение с пиротехникой.

Барселона, Зоя Осколкова

Барселона. Другие новости 16.08.21

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