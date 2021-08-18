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Среда, 18 августа 2021, 16:03 мск

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В Вануату объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения

Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Вануату в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 20 км от ближайшего города Порт-Олри и в 346 км от столицы государства Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 91 км. Магнитуда подземных толчков достигла 7,1.

Сейсмологи предупредили об угрозе цунами. Образование огромных волн возможно в пределах 300 км от эпицентра у берегов Вануату.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Порт-Вила, Зоя Осколкова

Порт-Вила. Другие новости 18.08.21

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