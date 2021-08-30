Соцсети стали причиной психической эпидемии в Германии

В Германии психиатры сообщили о массовом обращении подростков с жалобами на синдром Туретта. Оказалось, что причина в популярном блогере, который страдает от этого заболевания.

Об «эпидемии» синдрома Туретта рассказали врачи из Медицинской школы Ганновера в статье в журнале Brain. Медики заметили возросшее число подростков, которые отмечали у себя физические тики, связанные с синдромом Туретта.

Выяснилось, что большинство из пациентов – фанаты немецкого блогера с синдромом Туретта Яна Циммермана. Молодой человек ведет Youtube-канал, где рассказывает о своем состоянии. В видеороликах он непроизвольно выкрикивает различные фразы. Обратившиеся к психиатрам подростки стали наблюдать такое поведение и у себя.

Внезапное и широкое распространение синдромов психических и неврологических заболеваний – называют психическими эпидемиями. Самовнушение и подражание, осознанное или нет, приводят к тому, что молодые люди действительно начинают чувствовать и считать себя больными.

По мнению ученых, это первый случай, когда причиной психической эпидемии стали соцсети. При этом специалисты допустили, что со временем таких явлений может стать больше.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 30.08.21

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