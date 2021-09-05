В Египте в аварии с автобусом погибли 12 человек

В Египте попал в аварию пассажирский автобус. По последним данным, 12 человек погибли и 38 получили различные ранения. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

ДТП произошло ночью на трассе Каир-Суэц. В автобусе отдыхающие возвращались с курорта Шарм-эль-Шейха в столицу. Примерно в 100 км от пункта назначения автобус перевернулся.

Жертвами аварии стали 12 человек, в том числе несколько детей. К месту происшествия направили порядка 30 машин скорой помощи, которые доставили 38 пострадавших в больницы. Египетские медики диагностировали у раненых сотрясения мозга, порезы и переломы. Минимум двоим потребовалось хирургическое вмешательство, несколько человек находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Данных о том, были ли в автобусе иностранные туристы, не поступало. По словам источника агентства, в столицу Египта возвращалось несколько местных семей.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 05.09.21

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