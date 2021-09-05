российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 5 сентября 2021, 12:49 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Египте в аварии с автобусом погибли 12 человек

В Египте попал в аварию пассажирский автобус. По последним данным, 12 человек погибли и 38 получили различные ранения. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

ДТП произошло ночью на трассе Каир-Суэц. В автобусе отдыхающие возвращались с курорта Шарм-эль-Шейха в столицу. Примерно в 100 км от пункта назначения автобус перевернулся.

Жертвами аварии стали 12 человек, в том числе несколько детей. К месту происшествия направили порядка 30 машин скорой помощи, которые доставили 38 пострадавших в больницы. Египетские медики диагностировали у раненых сотрясения мозга, порезы и переломы. Минимум двоим потребовалось хирургическое вмешательство, несколько человек находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Данных о том, были ли в автобусе иностранные туристы, не поступало. По словам источника агентства, в столицу Египта возвращалось несколько местных семей.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 05.09.21

В США неизвестные открыли стрельбу по людям, есть погибшие. / Япония анонсировала встречу G7 с участием России и Китая. / Талибы стреляли в воздух и убили 17 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Египет

В Египет – через Махачкалу или Челябинск: прямых вылетов из Кольцово до сих пор нет

Российскую туристку сбили насмерть на трассе в Египте

Более 40 городов: Росавиация разрешила увеличить число авиарейсов на курорты Египта

В расписании Кольцово на сентябрь появились рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Россия втрое увеличит число полетов в Египет

В аэропорт за пять часов до вылета: в Египте российские туристы вынуждены проходить 15 досмотров

АТОР ждет удешевления туров в Египет на 15 тысяч рублей

Пять авиакомпаний получили допуски на полеты из Екатеринбурга на курорты Египта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа, Египет,