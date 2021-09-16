Озоновая дыра превысила размеры Антарктиды

В этом году озоновая дыра над Южным полюсом достигла рекордных размеров и превысила площадь Антарктиды. Об этом сообщили специалисты службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS).

Каждый год осенью озоновый слой над Антарктикой истончается. Однако в этом году размер дыры оказался больше, чем в 75% случаев в это время с 1979 года, пишет The Guardian.

В 2020 году размер бреши в озоновом слое достиг 24 млн кв. км.. Специалисты предполагали, что дыра больше не будет расти и останется того же размера, но они ошиблись.

Озоновый слой защищает землян от космической радиации. Различные синтетические соединения, применяемые в промышленности и в быту, привели к разрушению естественной защиты и образованию озоновых дыр. Когда был введен запрет на такие вещества, озоновый слой начал медленно восстанавливаться.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 16.09.21

3000 французских медиков и соцработников отстранены от работы – они не хотят прививаться. / Польша перейдет с российского газа на Baltic Pipe. / В Средиземном море выловили акулу с мордой свиньи. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»