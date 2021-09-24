Бренды Saint Laurent и Brioni откажутся от натурального меха

Последние два бренда транснациональной корпорации Kering, специализирующейся на предметах роскоши, откажутся от использования меха животных. В осенних коллекциях 2022 года Saint Laurent и Brioni не будет натуральных меховых изделий. Об этом сообщает AFP.

В люксовую группу Kering входят Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga и многие другие. Бренд Gucci отказался от использования меха еще в октябре 2017 года.

Весной 2021 года движение по защите прав животных PETA организовало демонстрацию перед магазином Saint Laurent на авеню Монтень в Париже. Активисты призвали модный дом присоединиться к сотням других дизайнеров и брендов, включая Armani, Burberry, Chanel, Macy's, Michael Kors, Prada и Versace, которые отказались продавать меховую одежду или аксессуары.

«Мы считаем, что убийство животных, которых не будут употреблять в пищу строго для использования их меха, не соответствует понятию современной роскоши, которая должна быть этичной, соответствовать времени и социальным запросам», – прокомментировала это решение директор по устойчивому развитию Kering Мари-Клэр Давё. Она напомнила, что в 2019 году корпорация ввела новые стандарты по обращению с материалами животного происхождения. «В сфере роскоши мы влиятельны, мы запускаем тенденции, поэтому считаем частью нашей ответственности добиваться результатов», – резюмировала Давё.

В свою очередь конкурент Kering LVMH выступает за то, чтобы оставить модным домам возможность производить одежду из меха для клиентов, которые хотят продолжать носить натуральные меховые изделия. При этом компания подчеркивает, что необходимо более ответственно относится к ресурсам, используемым в производстве. В частности, LVMH запретили использовать мех исчезающих видов животных. В планах компании к 2026 году достичь 100% отслеживаемости применяемого сырья.

В последнее время многие крупные производители одежды отказываются от натурального меха под давлением ассоциаций по защите животных и этических соображений со стороны растущей части потребителей. Среди них Burberry и DKNY. Бренд Canada Goose, известный своими пуховиками с наполнителем из гусиного пуха и капюшонами, украшенными мехом койота, перестанет их выпускать к концу 2022 года.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 24.09.21

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