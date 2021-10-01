Пограничники не заметили проникнувшего в Грузию Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится в Батуми. Однако в Министерстве внутренних дел страны уверяют, что экс-глава государства на пересекал границу.

О своем возвращении на родину Саакашвили сообщил в Facebook. Он покинул страну в 2013 году. «Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», – написал политик.

В свою очередь в МВД страны, заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

Михаил Саакашвили ранее говорил о намерении вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре. В Грузии политик объявлен в розыск, он является фигурантом нескольких уголовных дел. Грузинские власти неоднократно утверждали, что Саакашвили будет задержан, если вернется.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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