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Суббота, 2 октября 2021, 15:04 мск

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Пограничники не заметили проникнувшего в Грузию Саакашвили

Фото: www.instagram.com/saakashvilim/

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что находится в Батуми. Однако в Министерстве внутренних дел страны уверяют, что экс-глава государства на пересекал границу.

О своем возвращении на родину Саакашвили сообщил в Facebook. Он покинул страну в 2013 году. «Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», – написал политик.

В свою очередь в МВД страны, заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

Михаил Саакашвили ранее говорил о намерении вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре. В Грузии политик объявлен в розыск, он является фигурантом нескольких уголовных дел. Грузинские власти неоднократно утверждали, что Саакашвили будет задержан, если вернется.

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Метки / Грузия

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