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Четверг, 7 октября 2021, 10:27 мск

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20 человек стали жертвами землетрясения в Пакистане

Фото: Pixabay

В Пакистане произошло мощное землетрясение. По последним данным, не менее 20 человек погибли, сотни получили различные травмы.

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 14 км к северо-востоку от города Харнай, провинции Белуджистан. Очаг залегал на глубине более 20 км.

Подземные толчки ощущались в городах Сиби, Пишине, Муслим Баге, Харнае и прилегающих районах. Землетрясение стало причиной разрушений инфраструктуры.

По предварительной информации, 20 человек погибли, пострадали более 300. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Исламабад, Зоя Осколкова

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