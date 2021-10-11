Китай обвинили в поставках некачественного оружия по всему миру

Пекин всегда стремился продвигать «неисправное оружие» в дружественные страны Азии, Ближнего Востока и Африки. С таким обвинением выступили иностранные спецслужбы, на которые ссылается вьетнамское издание Soha.

В последнее время КНР активно наращивает свою долю на рынке вооружения. В 2015-2019 годах на Азию и Океанию приходилось 74% китайского экспорта вооружений, на Африку – 16% и на Ближний Восток – 6,7%. За последние десять лет число стран, которым Пекин продал оружие, также увеличилось: с 40 в 2010-2014 годах до 53 в 2015-19 годах.

Однако в скором будущем ситуация может измениться. Дело в том, что многие поставки китайского вооружения ознаменовались техническими неудачами. Журналисты напомнили, как Китай продал в Бангладеш две устаревшие подводные лодки 1970-х годов.

На качестве поставок из КНР пожаловалось и правительство Мьянмы. Не так давно страна начала активно сотрудничать по вопросам закупки вооружений с Индией и Россией. К этому, по мнению издания, привели неудачные закупки китайского оружия и техники.

Недовольны закупкой шести самолетов из Китая и власти Непала. Воздушные суда предназначались для поставки в Бангладеш. Через несколько лет они пришли в полную негодность, а просьбы о запчастях и помощи в ремонте Пекин отклонил.

«Пакистан – это еще одна страна, которая сильно страдает от «холодной дружбы» с Китаем», – пишут журналисты Soha. Пакистан уже давно стал настоящей свалкой устаревшего и некачественного китайского оборудования и вооружения. Технические сбои были отмечены в работе фрегатов F22P, отремонтированных для ВМС Пакистана. На просьбу о модернизации кораблей Китай ответил отказом, в результате Исламабад был вынужден обратиться к Турции. Другая проблема была связана с поставками девяти зенитно-ракетных комплексов LY-80 LOMADS, три из которых не работали из-за ошибок в навигационном, поисковом и огневом оборудовании.

Сбои с вооружением из Китая наблюдались и у ряда других стран, среди которых Алжир, Иордания, Кения. Эксперты считают, что это все ведет к потере Пекином доли на рынке вооружения. В этом случае в наибольшем выигрыше окажется Россия, которая потеснит КНР в оборонной сфере.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 11.10.21

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