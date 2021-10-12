Брошенный танкер с миллионом баррелей нефти грозит экологической катастрофой

В Красном море у берегов Йемена стоит заброшенный нефтяной танкер. По словам ученых, если судно не разгрузить, может произойти экологическая катастрофа.

Танкер Safer был оставлен в 2015 году из-за гражданской войны. На его борту находится 1,1 млн баррелей нефти, сообщается в статье, опубликованной журналом Nature Sustainability.

Специалисты Стэндфордского университета оценили возможные долгосрочные риски, которые возникнут, если танкер проржавеет и даст течь. Нефть распространится далеко за пределы Йемена и нанесет ущерб окружающей среде, затронув Саудовскую Аравию, Эритрею и Джибути.

Из-за загрязнения опреснительные установки перестанут работать, два миллиона человек останутся без воды. Также голод грозит 5-8 млн местных жителей, в первую очередь из-за прекращения рыболовного промысла.

Ученые призывают срочно разгрузить танкер, пока он не разрушился окончательно, и еще есть время для решения проблемы.

Сана, Зоя Осколкова

Сана. Другие новости 12.10.21

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