Количество мусора от электроники достигло веса Великой Китайской стены

Количество отходов от электронных приборов в мире стремительно растет. В 2021 году было выброшено 57,4 млн тонн гаджетов и их запчастей, что сравнимо по весу с Великой Китайской стеной. Об этом сообщила экологическая организация WEEE.

Чаще всего сломанные электронные и электрические приборы не перерабатываются, а выбрасываются на свалки, где почти не разлагаются из-за содержания металла, пластмассы и драгоценных минеральных ресурсов. С 2014 по 2019 год ежегодный объем электронного мусора вырос на 21% и в ближайшие десятилетия продолжит увеличиваться. К 2030 году эксперты предсказали 74 млн тонн отходов от гаджетов.

Общественники призывают отказаться от такого подхода в пользу ремонта техники и переработки компонентов, чтобы уменьшить потребность в новых ресурсах и сократить углеродный след – на каждую тонну отходов приходится две тонны выбросов углекислого газа.

В прошлом году WEEE сумела организовать сбор и переработку 2,8 млн тонн электронного мусора. Исследователи выяснили, что в среднем европейская семья владеет 72 приборами, 11 из которых сломаны или не используются, а на одного человека приходится 4-5 кг требующей утилизации техники.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 14.10.21

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