Президент США приехал на саммит по климату на 85 автомобилях

Президент США Джо Байден прибыл на саммит G20, который посвящен проблемам глобального потепления, в сопровождении кортежа из 85 автомобилей. Поступок американского лидера раскритиковали пользователи твиттера.

В комментариях к видео с проездом кортежа американского президента пользователи отметили, что Байдена, судя по всему, совсем не волновала ключевая тема встречи «Большой двадцатки» – проблема изменения климата. «Что еще может пойти не так на саммите по изменению климата, если президент США притащил свиту из 85 машин?» – написал один из читателей.

«Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!» – говорится в другом комментарии.

Были и те, кто посоветовал главе Белого дома в следующий раз приехать на танке, так будет более экологично, передает РИА «Новости».

«Джо Байден приехал на саммит по климату в сопровождении 85 автомобилей, чтобы призвать тебя отказаться от машины и пересесть на велосипед», – заключил один из пользователей.

Саммит «Большой двадцатки» прошел в Риме 30-31 октября.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 01.11.21

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