российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 ноября 2021, 14:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Птицей года» в Новой Зеландии стала летучая мышь

Фото: Pixabay

В Новой Зеландии звание «птицы года» присвоили летучей мыши. Экологи надеются, что это поможет спасти находящихся под угрозой животных.

Ежегодно в Новой Зеландии выбирают «птицу года» на основании голосования. Однако в этот раз в список номинантов попала долгохвостая летучая мышь Chalinolobus tuberculatus.

Специалисты указывают на то, что у этого вида летучих мышей много врагов в дикой природе, это и белки-летяги, горностаи, крысы и кошки. Активисты надеются, что звание «птицы года» поможет привлечь внимание организаций, занимающихся защитой животных.

Дело в том, что летучие мыши – единственные эндемичные млекопитающие в Новой Зеландии, они находятся под той же угрозой, что и птицы, и нуждаются в защите, передает радио RNZ.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 01.11.21

Австралийский школьник повторил задание из «Игры в кальмара» и попал в больницу. / Президент США приехал на саммит по климату на 85 автомобилях. / Глава правительства Северной Македонии ушел в отставку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

Президент США приехал на саммит по климату на 85 автомобилях

Путин – о последствиях глобального потепления: «Температура в России растет быстрее общемировой в 2,5 раза»

Камчатка лишилась целых групп животных после «красного прилива»

Москва возглавила рейтинг мусорных регионов России

Мнение россиян об экологии родного края разделилось поровну

Более половины россиян готовы бороться за экологию, но не знают как

Утечка метана в Туркменистане стала самой большой в мире

Красноярские власти разрешили убить 15 опасных медведей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Экология,