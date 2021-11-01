«Птицей года» в Новой Зеландии стала летучая мышь

В Новой Зеландии звание «птицы года» присвоили летучей мыши. Экологи надеются, что это поможет спасти находящихся под угрозой животных.

Ежегодно в Новой Зеландии выбирают «птицу года» на основании голосования. Однако в этот раз в список номинантов попала долгохвостая летучая мышь Chalinolobus tuberculatus.

Специалисты указывают на то, что у этого вида летучих мышей много врагов в дикой природе, это и белки-летяги, горностаи, крысы и кошки. Активисты надеются, что звание «птицы года» поможет привлечь внимание организаций, занимающихся защитой животных.

Дело в том, что летучие мыши – единственные эндемичные млекопитающие в Новой Зеландии, они находятся под той же угрозой, что и птицы, и нуждаются в защите, передает радио RNZ.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 01.11.21

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