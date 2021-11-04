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Четверг, 4 ноября 2021, 11:10 мск

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Глобальное потепление в действии: уровень ультрафиолетового излучения побил рекорд в Боливии

В столице Боливии наблюдается экстремальная жара, уровень ультрафиолетового излучения достиг 21 балла по шкале, максимальное значение в которой составляет 20 баллов. Об этом сообщает CNN.

Мощные волны жара накрывают город Ла-Пас в последние недели. По данным Всемирной организации здравоохранения, ультрафиолетовый индекс свыше 11 считается экстремальным. В это время людям рекомендуется избегать пребывания на солнце.

Город Ла-Пас расположен на высоте 3600 м над уровнем моря. Средний уровень ультрафиолетового излучения здесь составляет 11-17 баллов. Однако ранее были зафиксированы и рекордные значения, которые достигали 40 баллов.

Ситуация усугубляется тем, что на небе почти нет облаков. Эксперты полагают, что это связано с глобальным изменением климата.

«Наши исследования подтвердили, что сезон дождей может принести такое же количество осадков, как обычно, но он стал короче», – сообщил сотрудник лаборатории физики атмосферы в Ла-Пасе Луис Блакутт. Ученые ожидают, что высокий уровень ультрафиолетового излучения продлится, по крайней мере, еще неделю.

Ла-Пас, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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