В Германии мужчина ранил троих в поезде

В Баварии три человека получили ранения в поезде. Один из пассажиров напал на других с ножом.

Инцидент произошел в поезде ICE на участке между городами Нюрнберг и Регенсбург, сообщает BILD. 27-летний мужчина вел себя неадекватно, сначала он звал на помощь, а затем набросился на пассажиров с ножом.

В результате атаки три человека получили ранения. Травмы двоих пострадавших тяжелые, но, по словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

Мотивы нападавшего выясняются. Не исключено, что у него имеются проблемы с психикой. Полиция на данный момент исключает версию теракта.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 06.11.21

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